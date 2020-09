Rettssaka mot Laila Bertheussen: Ikkje la påstandar om «grafsing i privatlivet» gå inn på deg

Agnes Ravatn forfatter

Er du blant dei som sa opp Netflix-abonnementet den 8. september, dagen då saka mot Laila Bertheussen starta i Oslo tingrett?

Dei siste vekene er det blitt hevda ei rekke gonger at dramaet som utspeler seg i sal 250 er så vilt at ein filmprodusent straks ville ha avfeid heile manuset som totalt urealistisk og altfor overdrive. Men gode historier må ikkje vere «realistiske» – berre realistiske innanfor sitt eige univers. Dei fleste godtar drakane i Game of Thrones ganske kjapt (kor vidt ein set pris på dei er ei anna sak).