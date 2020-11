Vil Stortinget egentlig ha en uavhengig Nobelkomite?

Vil Stortinget egentlig ha en helt uavhengig nobelkomité? Signalene spriker. Nobeldøren åpnes nå for veteranen Kristin Clemet og nykommeren Jørgen Watne Frydnes.

Nobelkomiteen, her ved leder Berit Reiss-Andersen, får to nye medlemmer. Stian Lysberg Solum/NTB

Nå nettopp

For tre år siden ble det rabalder da Fremskrittspartiets stortingsgruppe ville ha Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen. Dramatikken endte med en form for Lex Hagen, som slo fast at heller ikke Stortingets vararepresentanter er valgbare til Norges mest prestisjetunge komité.

Nå er det igjen tid for nobelvalg. Denne gang helt uten støy.