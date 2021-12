Tja til kjernekraft i Sverige

Sverige skal egentlig legge ned kjernekraften. Men høyresiden vil bygge mer.

Det er ikke bare her i gården strømmen er dyr for tiden. Det er den også i Sverige. Enkelte ganger har spotprisen vært over 6 kroner pr. kilowattime. Der som her blir folk opprørt.

Det er ikke så rart. Det er kaldt i Sverige også. I store deler av landet har minusgradene vært tosifret samtidig som strømprisen har nådd nye høyder. Vindkraftverkene har stått nesten stille, og ikke var det noen særlig drahjelp å få fra nabolandene heller. Både Finland og Norge har sett seg nødt til å begrense eksporten til Sverige etter at svenskene først satte på bremsen i utveksling av strøm.