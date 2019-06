Etter mange ukers forhandlinger i det gamle Ständerhuset, var scenen i dag, mandag, flyttet til det nye hovedbiblioteket Ode midt i Helsingfors. Socialdemokraternas Antti Rinne kunne omsider presentere sin regjering og politiske plattform.

I tillegg til Finlands sosialdemokratiske parti – Aps søsterparti – består regjeringen av Gröna förbundet, Vänsterförbundet, det lille Svenska folkpartiet – og Centern, som hadde statsministeren i den borgerlige regjeringen som tapte riksdagsvalget 14. april. Nå får valgtaperen finansministeren i en rødgrønn regjering.

Jevnstore partier

I januar skapte det rabalder i Sverige at Centern sørget for en fortsatt sosialdemokratisk ledet regjering, selv om partiet ikke gikk inn i den.

I Finland vekker slikt liten oppsikt, fordi landet i motsetning til Norge, Sverige og Danmark ikke har hatt ett stort og dominerende parti etter krigen, men tre jevnstore rundt 20 prosent: Finlands sosialdemokratiske parti, Samlingspartiet (Høyre) og Centern. I flere tiår har det normale vært at to av disse sitter sammen i regjering.

Rødt, grønt og sunt

Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven måtte svelge mye liberal og borgerlig politikk. Finske Antti Rinne rødmaler derimot sin politiske plattform med grønn, feministisk passepartout.

60.000 nye arbeidsplasser skal skapes på fire år, og fattige pensjonister skal få mer å rutte med. Inspirert av Sverige tar Rinne sikte på å skjerpe sexloven slik at man må få et uttrykkelig samtykke først. Det blir økt og mer likestilt fødselspermisjon.

Skatten skal økes på en rekke områder, blant annet fossilt brensel. Det skal lønne seg å ha bil med lave utslipp, og det kommer en lov som åpner for bilavgifter i byer. Røyk og alkohol blir dyrere, og sukkerskatten går opp. Det svenske språket skal styrkes, også blant studenter.

Ytre høyre utenfor

Sannfinnenes leder Jussi Halla-aho er frustrert og på sidelinjen. Hans innvandringskritiske parti var 0,2 prosent fra å bli størst, noe som ville gitt oppdraget med å forsøke å danne regjering. Det ville han ikke greid.

Partiets forrige leder, EU-kritikeren Timo Soini, førte Sannfinnene inn i regjering i 2015. Halla-aho, som også er sterk innvandringskritiker og har en dom for hets mot folkegruppe, har endret partiet. Og han har gjort dem ikke-stuerene igjen. Nå opplever Sannfinnene nesten samme utenforskap som Sverigedemokraterna.

Halla-aho ville forhandle med ikke-sosialistene i Samlingspartiet og Centern, som sammen med Sannfinnene utgjør et flertall. Derfor er det merkelig med en kraftig rød regjering, sier Halla-aho.

Gröna förbundets leder Pekka Haavisto blir utenriksminister. Han vil få en sentral rolle når Finland overtar formannskapet i EU 1. juli. Haavisto var en sensasjon i presidentvalget i 2012, både fordi han var én av to i den siste valgrunden for et lite parti, og fordi han er homofil i et land som ikke har ligget i front for homorettigheter.