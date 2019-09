Eg har interesse for kjendisar. Eg kan namnet på son til Carola og hugsar akkurat kor eg var då eg for fyrste gong høyrde at Sissel Kyrkjebø skulle skilje seg frå Eddie Skoller. Då stod eg i kantina på Høgskulen i Oslo og forstod ikkje korleis dei andre journaliststudentane kunne vandre fram og tilbake som om ingenting hadde hendt. Titanic hadde jo gått ned!

Fleire år seinare: Tone Damli og Aksel Hennie går frå kvarandre. VG sender pushvarsel, det er gudskjelov lunsjpause, og eg spring ned i kantina til Dagens Næringsliv for å debriefe med kollegaene mine. Det einaste dei er opptekne av, er noko gullfunn langs kysten av Brasil.