Den fortsatt ferske kulturministeren fra Venstre lot seg presse – eller overbevise – av Høyre-politikere til å undergrave en reform hans eget parti har ivret for. Det fremgår av Aftenpostens sak i dag.

I dette tilfellet fikk store deler av kulturlivet viljen sin. Mange var redde for regionreformen, altså utsiktene til at fylkespolitikere skulle rå over mye av kulturfinansieringen. Denne delen av reformen ble altså skrotet.