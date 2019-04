I Storbritannia har det skjedd så mye oppsiktsvekkende på kort tid, at det er vanskelig å ta det innover seg:

Statsminister Theresa Mays tapsrekke har slått alle rekorder. I januar ble skilsmisseavtalen hennes nedstemt med 230 stemmer. Ingen britisk statsminister har noensinne tapt en avstemning med så stor margin. Likevel ble hun sittende.

Samtidig har en rekke profilerte politikere fra de to største partiene brutt ut og startet det nye sentrumspartiet Change UK. Noe lignende har ikke skjedd siden tidlig på 1980-tallet.

Og mens parlamentet er i ferd med å ta makten fra regjeringen, har May begitt seg ut på samtaler med opposisjonen. Det er svært uvanlig i britisk politikk. Labour-leder Jeremy Corbyn er en mann de konservative har stemplet som «en trussel mot nasjonens sikkerhet».

Dessuten skulle brexit egentlig ha funnet sted den 29. mars. Faktisk hadde May gjentatt dette hele 108 ganger i parlamentet. Så ble exiten utsatt til 12. april. Natt til torsdag fikk britene ny frist av EU: 31. oktober.

Gjør klar stemmelokaler

På toppen av dette forbereder Storbritannia seg til EU-valg 23. mai. Nesten tre år etter at de stemte for å forlate EU, skal britene velge 73 nye representanter til Europaparlamentet.

For ikke så mange måneder siden virket tanken absurd. Min antagelse var at EU og Storbritannia ville komme opp med et kreativt triks for å unngå britisk deltagelse i valget. Den gang ei. Så lenge Storbritannia er EU-medlem, må de være med, og nå har lokale myndigheter fått beskjed om å gjøre klar stemmelokaler. Partiene er i gang med å finne kandidater. Valget nesten alle vil unngå, ser altså ut til å bli en realitet.

Gedigent nederlag for May

EUs ledere frykter at britenes deltagelse skal styrke de ytterliggående kreftene i parlamentet og forvanske samarbeidet i Europa. I løpet av det neste året skal unionen utpeke ny EU-kommisjon og vedta nytt budsjett.

Dessuten var EU-landene blitt enige om en ny setefordeling i parlamentet etter brexit. Frankrike og Spania skulle for eksempel få fem nye plasser hver. Nå må parlamentet gå tilbake til den gamle fordelingen, men samtidig være forberedt på å ta i bruk det nye systemet den dagen britene eventuelt går ut. Dermed må det velges kandidater i henhold til både ny og gammel fordeling. Det er ingen drømmesituasjon, for å si det forsiktig.

Også den britiske regjeringen har mye å tape. May har lagt all sin prestisje i å levere brexit. Et tydeligere symbol på at det ikke går etter planen enn å avholde EU-valg, skal man lete lenge etter. Det er et gedigent nederlag for henne.

Farage lover revolusjon

I tillegg risikerer de konservative å bli straffet av velgerne. Et radikalisert UKIP vil angripe fra høyre flanke. Det samme vil et nylansert «Brexit Party» som EU-motstander og tidligere UKIP-leder Nigel Farage står bak. Han lover en «politisk revolusjon» og vil nedkjempe dem som har «forrådt demokratiet».

Utbryterpartiet Change UK vil forsøke å stjele velgere fra både de konservative og Labour. De samme vil Liberaldemokratene og De grønne. Alle går til valg på en EU-vennlig plattform.

Fordi britiske EU-valg normalt har hatt lav valgdeltagelse, er det vanskelig å spå utfallet. På én side kan man se for seg at det voldsomme engasjementet rundt brexit vil få flere til urnene denne gangen. Mange vil se på valget som en mulighet til å uttrykke sin misnøye i den ene eller andre retningen. Samtidig er det en risiko for at et betydelig antall briter anser det som meningsløst å velge kandidater til et parlament landet egentlig skal ut av.

Vondt kan bli verre

Den britiske regjeringen håper fortsatt at den kan klare å unnslippe EU-valget ved å få vedtatt brexitavtalen i løpet av de neste ukene. Men tiden går fort, og arbeidet med å hamre ut et kompromiss med Labour ser ikke ut til å gå spesielt bra. I det konservative partiet er mange dessuten mest opptatt av å kvitte seg med May og få valgt en ny leder.

Det vil neppe løse noe som helst. Faktisk kan situasjonen i parlamentet bli enda mer fastlåst med en ny og mer EU-skeptisk statsminister ved roret. Det kan også forverre forholdet til EU ytterligere.

Det er med andre ord langt fra gitt at Storbritannia vil være noe nærmere en brexit-avklaring den 31. oktober. Det kan faktisk hende de er lenger unna enn i dag.

Det ekstraordinære ser ut til å forbli det normale i britisk politikk.