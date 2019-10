Saudi-Arabia inviterte til feiring på SAS-hotellet for å markere at landet åpnes for turister. Bak sjarmoffensiven skjules en blodig virkelighet. Tidspunktet var selvsagt ikke tilfeldig:

Bare noen dager før ettårsdagen for det statsautoriserte drapet på journalisten Jamal Khashoggi ble det sluppet «nyheter» i saudiarabisk regi som skulle mildne inntrykket av det brutale landet.