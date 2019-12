Det er noe komisk stereotypt over den pågående konflikten mellom Macron og Trump. Den kunne vært en historie i et Donald Duck-blad fra pre-globaliserings-tiden. Lidenskapelige franskmenn stikker baguetter i hjulene for amerikanske teknologiselskaper, og den amerikanske presidenten truer med å hevne seg med 100 prosent toll på franske viner og illeluktende oster.

Humre, humre.