Så har den russiske presidenten Vladimir Putin endelig avholdt talen som opprinnelig skulle ha vært fremført i desember. I den årlige talen til nasjonen forteller presidenten om de mange fremskritt landet har hatt gleden av i året som har vært, samt hvilke fremskritt landet har i vente i året som kommer under presidentens politikk.

Denne gang handlet talen i stor grad om våpen, og der var det etter Putins syn en mengde fremgang å skryte av. For eksempel kunne presidenten vise frem en video av en rakett med stridshoder som kan styres hver for seg etter at de har forlatt bæreraketten. På videoen kunne man se flere av stridshodene på vei mot Florida, der den amerikanske presidenten Donald Trump tilfeldigvis har sin feriebolig.

Putin hevdet i talen at den russiske militære opprustningen kun har til hensikt å bevare freden, men kan man stole på det?

Den siste som bruker atomvåpen

Den russiske beslutningen om å utvikle et nytt og oppdatert atomvåpenarsenal har fått USA til å sette i gang med det samme. I likhet med Russland hevder USA at hensiktene med det nye atomvåpenprogrammet utelukkende er fredelige, og at nysatsingen kun er en respons på et økende trusselbilde i det globale geopolitiske landskapet.

Det krever ikke mye fantasi for å se konturene av en gjenoppliving av den kalde krigen. Men er det mange likheter her, utover det som ser ut til å være et våpenkappløp? Svaret på det må være nei, av den enkle grunn at Russland ikke er noen supermakt. USA er langt mektigere enn Russland og bruker mer penger på forsvar enn de åtte neste landene på listen til sammen. Det er noe ganske annet enn to supermakter som truer hverandre i en bipolar struktur, der ideologi spiller en vesentlig rolle og kriger kun kan kjempes i proxyland for ikke å utløse gjensidig fullstendig ødeleggelse.

Noe annet vesensforskjellig er forutsetningen om at atomvåpen ikke kan brukes. Her kan man kanskje hevde at det var Trump som åpnet ballet ved i april 2016 å si at selv om «han vil være den siste som bruker atomvåpen», vil han «aldri utelukke noe».

Ikke små bomber

De taktiske atomvåpnene, som USA allerede har en del av, er mer beskjedne enn de massive strategiske atomvåpnene som stormaktene drev kappløp om under den kalde krigen. Arsenalene som nå er under opprustning har en begrensning på 20 kilotonn, hvilket tilsvarer 20.000 tonn med TNT.

Men selv om disse atomvåpnene er mindre skremmende enn de verste fra den kalde krigens våpenkammer, er de større enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima. Little Boy hadde et sted mellom 13–16 kilotonn sprengkraft.

Dermed ble verden litt farligere likevel.