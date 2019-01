Frithjof Jacobsen har vært Norges mest leste politiske kommentator. Med Norges største nettavis som plattform har han servert sine velformulerte kommentarer og velplasserte spark mot makten. Nå avslutter han kommentatorlivet i VG og sitt ekteskap nærmest over natten fordi «han ønsker å innlede et forhold» til Christensen. Det ser ut som han ønsker at etterlatt inntrykk skal være at dette er en helt fersk fascinasjon, noe helt nytt.

Hadde han bare vært Frithjof Jacobsen og hadde hun bare vært Jette Christensen, hadde saken vært avsluttet her. Den ville tilhørt privatlivets fred. Men saken handler ikke bare om Frithjof og Jette. Den handler om VG.