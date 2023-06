Olaf Scholz sliter, men kan håpe på feilskjær fra høyresiden

En skøyteløper i politiuniform skaper uro i tysk politikk.

21.06.2023 18:01

Tysklands sosialdemokratiske kansler Olaf Scholz sliter, akkurat som hans norske kollega Jonas Gahr Støre. Men der Høyre-leder Erna Solberg ikke gir Støre særlig håp om å snu trenden, er konservative CDUs klønete partileder Friedrich Merz et lyspunkt for Scholz.

Utgangspunktet er uansett ikke bra for sistnevnte. Krigen i Ukraina har vært et politisk strev for Scholz og resten av SPD. Hvor mye støtte bør og må Tyskland gi Ukraina, hvor raskt? Hva med ønsket om å bevare et godt forhold til Russland? Hvor er veien til fred? Tyskere liker krig enda mindre enn andre. Scholz er typisk tysk.