Med pulsklokke skal døden fordrives

17.02.2023 07:07

Småbarnsforeldre loggfører hvor dårlig de sover. Det kan umulig være sunt.

Klokken var 22:45, og jeg var på vei mot sengen. Mobilen pep. «Bevegelsesringen er ikke sluttet! Du kan fremdeles klare det», gnålte den.

Jeg hadde altså ikke beveget meg nok den dagen, syntes appen jeg fikk uten å be om den ved siste oppdatering av telefonen. Rett nok hadde den ikke fått med seg at jeg hoppet og spratt på musikklek i kommunal regi tidligere på dagen med fireåringen. Ei heller all annen aktivitet som foregikk mens mobilen lå i vesken.

