Tilliten overlever skandalene

Erna Solberg redegjør for ektemannen Sindre Finnes aksjetransaksjoner på en dramatisk pressekonferanse fredag. Vis mer

Tilliten til norske politikere står og faller ikke med Sindre Finnes. Heldigvis.

Publisert: 19.09.2023 13:17 Oppdatert: 19.09.2023 13:57

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Det er helt naturlig at det spekuleres på om den like skjulte som aktive aksjehandelen til Erna Solbergs ektemann vil være ødeleggende for tilliten til politikerne.

Ikke minst når den kommer på toppen av en sommer med både historiens mest omtalte solbrilletyveri samt inhabilitet og aksjehandel knyttet til dagens regjering.