Mange av oss er forskånet fra å se det til daglig, det nattsvarte hatet som finnes der ute, i diskusjonstråder og forum. Det som kommer til overflaten av og til.

Som når muslimske og hijabkledde Faten Mahdi al-Hussaini er den unge velgeren som skal lede oss gjennom sine valgdilemma i et program i NRK.

Like regler for like flater

Noen prøver å knagge aggresjonen på et prinsipp om at programledere i NRK ikke skal bære religiøse symboler. Det hadde vært befriende om reaksjonene bare handlet om det. Da kunne NRK greit redegjøre for at programledere på nyhetsflatene ikke får bære noen religiøse symboler.

Andre typer programledere, ikke minst gjesteprogramledere som Faten Mahdi al-Hussaini, har større frihet.

De er ofte hanket inn nettopp for å representere seg selv, med alt det fører med seg. De har en annen rolle i programmet enn den nøytrale, nøkterne nyhetsankerens. Så er det mulig å mene at det er strengt å nekte en nyhetsoppleser i NRK Sørlandet å bære et synlig kors under sending, men NRK opererer i det minste ikke med ulike regler for ulike symboler, på samme flater.

Subjektive programledere

Den typen programmer som nå diskuteres, som er mer subjektive i formen, er blitt vanligere. For et par år siden kunne vi følge Hadia Tajik, Knut Arild Hareide og Torbjørn Røe Isaksen i møter med mennesker de er ravende uenige med, i programserien På bortebane.

Verdien av programmet fantes nettopp i programlederens tydelige ståsted og evne til å la seg utfordre. En programleder i Dagsrevyen kan ikke bruke slike virkemidler.

Mørke kommentarfelt

Men selv om klagene til Kringkastingsrådet handler om hvem som får bruke hvilke symboler hvor, er det liten tvil om at debatten dypest sett handler om noe annet. En kikk på kommentarfeltene gir et visst inntrykk.

En gruppe kjører nærmest på autopilot, uten å forholde seg til hverken fakta eller prinsipper.

For dem er NRK en del av den samme sammensvergelsen som særlig Arbeiderpartiet bidrar til. Den har som mål å ødelegge Norge ved hjelp av fri innvandring.

Hvorfor det skulle være et mål, er litt uklart, men synspunktene lever i beste velgående.

Å tie hjel en hijab

En annen gruppe drives av en grunnleggende motstand mot religiøse hodeplagg som hijab. Uansett hva hijabbrukerne selv sier, mener de å vite at de dypest sett er undertrykket.

Selv om det bor tusenvis av hijabkledde kvinner i Norge, er denne motstanden altså grunn god nok til at NRK ikke skal slippe en hijabkledd kvinne frem på TV i en slik rolle.

Logikken synes å være at det er bedre å late som om disse kvinnene ikke finnes enn å høre hva de sier og gå i debatt med dem.

De drøye formuleringene

En tredje gruppe mener mye av det over, men er først og fremst opptatt av at Faten Mahdi al-Hussaini har ment kontroversielle ting på Facebook. Det har hun gjort, og det har hun fått kritikk for.

Når hun nå stikker hodet enda tydeligere frem, må hun regne med å møte enda sterkere motbør for meningene sine.

Men i motsetning til mange av sine motstandere er Faten Mahdi al-Hussaini en debattant i utvikling, noe som i seg selv kvalifiserer henne for oppgaven hun har fått av NRK.

Hat, ikke prinsipper

De mer eller mindre vellykkede forsøkene på å gjøre dette til en prinsippsak til tross: Mye av dette er ikke noe annet enn hat. En ung, muslimsk kvinne med hijab blir for mye for alle dem som mener – og til dels også skriver – at vi står midt i en sivilisasjonskrig. De finner en meningsfelle i Hege Storhaug i Rights, som mener at NRK med dette islamiserer Norge, intet mindre.

Statsminister Erna Solberg (H) snakket om hatet under et intervju med Aftenposten forrige uke. Hun fortalte hvordan reaksjonene kommer så snart hun besøker muslimer, eller møter dem på samme måte som hun møter andre nordmenn.

De hatefulle tåler ikke det. Deres muslimhat er enøyd og uforsonlig. De vil ikke ha muslimer her, og mener alle gode nordmenn må markere det samme.

Uten kommer landssvikerbeskyldningene og konspirasjonsteoriene. De sitter forstemmende løst.

Politikerne kan bygge holdninger

Erna Solbergs kommentarer og reaksjoner på hatet bygger holdninger. Men hun har også en i sitt kollegium som kanskje har en enda sterkere mulighet for å bygge holdninger. Hun heter Sylvi Listhaug (Frp), og er integreringsminister.

Flere av dem som hater at Faten Mahdi al-Hussaini får delta i denne NRK-serien oppfordrer nettopp integreringsminister Sylvi Listhaug til å «reagere» overfor NRK.

Torstein Bøe/NTB scanpix

Hun har neppe noe ønske om å gjøre det. Men det hadde vært interessant å høre hva hun mener, for i dette segmentet av nordmenn lyttes hun til.

Skulle Listhaug gå ut mot haterne og forsvare NRK og Faten Mahdi al-Hussaini i denne saken, vil hun markert en kjærkommen grense i integreringsdebatten.