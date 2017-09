Erna Solberg (H) drømte om en firepartiregjering i 2013 og ga aldri opp drømmen. I sin takketale mandag kveld slo hun fast at de fire partiene fremdeles er fundamentet for Regjeringen. Men firepartiregjeringen er en drøm hun høyst sannsynlig kan glemme. For gleden over å få fortsette som statsminister må ha en bismak. Flertallet hun nå går videre med, er sårbart.

Frp vant

Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) kan glede seg over at regjeringsarbeidet ikke har kostet så mye i form av redusert oppslutning. Men Erna Solbergs prosjekt er svekket, og det gir grunn til selvransakelse også hos de to regjeringspartiene.

I Høyre har det vært snakket om at de to støttepartiene har brukt for mye krefter på å kjefte på Regjeringen og for lite krefter på å feire seire. Det er noe rett i det. Spenningen mellom Frp og KrF og Venstre har vært en belastning for de to små. For Frp har det snarere vært en fordel, all den tid KrF og Venstre har bidratt til å få frem Frps politiske seire. Prisen for deres del har vært at alt de har fått gjennomslag for, har kommet i skyggen av kranglene med Frp.

Frps store spillerom

Selv om Høyre og Solberg lener seg til den forklaringen, er det ikke tilstrekkelig. Erna Solberg har gitt Frp usedvanlig stort spillerom, både i regjering og på Stortinget.

Det siste kan ikke Solberg gjøre så mye med, men det har vært påfallende hvor stor plass Frps egenmarkeringer har tatt. Det er ikke til å komme fra at Sylvi Listhaugs retoriske konflikter med støttepartiene har bidratt til å svekke dem. Kanskje hadde det blitt mindre tungt å forsvare regjeringssamarbeidet hvis en annen statsråd hadde hatt akkurat den jobben.

Det er naturlig at Frp ønsket den statsråden, ikke minst etter det elendige kommunevalget i 2015 (9,5 prosent). Spørsmålet er hvor mye det hjelper hvis det har svekket grunnen under Regjeringens føtter – i hvert fall når politikken ville blitt noenlunde den samme uten en statsråd fra Frp på den posten.

Overlever Regjeringen?

Mens Erna Solberg bare var avhengig av et av de to støttepartiene for å danne flertall i forrige periode, trenger hun nå begge. Skulle KrF få nok, har Erna Solberg et stort problem. Knut Arild Hareide har vært tydelig om at en fortsatt Høyre/frp-regjering betyr at KrF går i opposisjon og ikke inngår en samarbeidsavtale med Regjeringen. Velgernes tilbakemelding etter fire år med samarbeidsavtale styrker den overbevisningen.

Det betyr at Erna Solbergs mindretallsregjering ikke nødvendigvis overlever i fire år. Skjer det, kan Jonas Gahr Støre kontakte Hareide med tanke på samarbeid. Ap, SV, Sp og KrF kan etablere et flertall.

En firepartiregjering blir det neppe, men Hareide har sagt at han har treffpunkter med særlig Senterpartiet, men også Ap. Det er i hvert fall mulig å spekulere i det, og det ville være merkelig om ikke Høyres folk også har gjort det.

Lykkes ikke uten de to små

Erna Solberg ser ut til å sikre gjenvalg som statsminister og skal personlig ha en god del av æren for det. Hun har holdt sammen en regjering som mange ikke levnet fire års levetid. Velgerne har i gjentatte målinger vist henne tillit som statsminister. Men målet var å fortsette i ytterligere fire år, med et like sterkt, om ikke sterkere styringsgrunnlag. Det har hun ikke lykkes med.

Samarbeidet med Frp har gått forbausende bra – men dette prosjektet er ikke levedyktig uten de to andre også. I etterpåklokskapens grelle lys kan støttepartiene grunne over om det – tross alt – hadde vært mer å vinne på å sitte i regjering. Stemmer i Venstre har luftet tanken. Da kunne partiet ha vist frem mer initiativ og flere seire – og kanskje til og med hatt noen statsrådsposter som betydde noe.

Det nye møtet i Nydalen må bli av den åpne og ærlige sorten. Venstre og KrF overlever ikke fire år til med den typen samarbeid de nå har avsluttet.