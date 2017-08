Opp gjennom årene har jeg hatt et tilbakevendende mareritt. Det vil si, ulike mareritt. Noen ganger kan det være et terrorangrep. Andre ganger flammer rundt huset. Vann som stiger opp over koøyet i lugaren. Et steinras. Men alle marerittene har en fellesnevner: Jeg oppdager trusselen for sent.

Sammenligner med krig

«Vi er i større fare enn før andre verdenskrig». Det sa Californias guvernør Jerry Brown da han onsdag i forrige uke signerte en avtale med Norges klimaminister Vidar Helgesen. Det kunne vært en overdrivelse, det er klima for det i amerikansk politikk, for å si det sånn, men Brown har rett. Klimaendringer og kriger har samme utfall: De påfører et stort antall mennesker lidelse og død.

Samme kveld meldte NRK at Europas hetebølger har krevd 127.000 menneskeliv siden 2003. 127.000 mennesker. Det er redselsfullt. Flere enn ofrene for folkemordet i Jugoslavia på 1990-tallet. Likevel er tallet overraskende. Jeg ville kanskje gjettet på noen hundre.

Og så, noen dager senere, et nytt skrekktall, denne gangen hos det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet The Lancet: I løpet av et par generasjoner vil klimaendringene kunne ta livet av 150.000 europeere - hvert år.

Dette begynner å bli ubehagelig likt marerittet, selv om det ikke har skortet på advarsler.

Varmere og farligere

NASAs overvåking av den globale temperaturen viser at 16 av 17 varmerekorder er blitt satt etter årtusenskiftet, med 2016 som det varmeste året noensinne.

Antallet dødsofre i europeiske naturkatastrofer har steget jevnt og trutt tiår for tiår siden 1970-tallet, parallelt med temperaturøkningen, for så å eksplodere i 2003, da 20.000 italienere, 19.000 franskmenn, 15.000 spanjoler, 9000 tyskere og 3000 portugisere, bare for å nevne landene med de største tapene, omkom som følge av ekstreme temperaturer.

Elvene var blitt for varme til å kjøle atomkraftverkene skikkelig, noe som resulterte i skyhøye elektrisitetspriser. Gamle og syke ble funnet i sengene sine med avskrudde luftkondisjoneringsanlegg.

I 2010 var det russernes tur. Da krevde heten 56.000 menneskeliv. Tallene kommer fra FN.

FRANCK PREVEL, TT / NTB Scanpix

Sammensatt risikobilde

Hetebølger har inntruffet med jevne mellomrom også før menneskeskapte klimaendringer, så det er ikke belegg for å si at de 127.000 døde utelukkende fordi vi spiser mer kjøtt eller flyr mer enn tidligere. Men forskerne ser ut til å være nokså enige om en del ting:

Temperaturøkningen øker risikoen for hetebølger, hetebølgene blir alvorligere når de kommer på toppen av forhøyede temperaturer, europeere er dårlig tilpasset høye temperaturer - foreløpig - og hetebølger gir farlig dårlig luftkvalitet. Med andre ord har både California-guvernøren og EU-kommisjonens forskere sine ord i behold: Klimaendringene er ekstremt dødelige. Så hvorfor tenker vi ikke mer på dem?

De nære ting

Vi som jobber i mediene er daglig både bidragsytere til og vitne til en noen ganger ubehagelig, men ikke helt unaturlig mekanisme: Katastrofer og ulykker som ikke rammer Norge eller nordmenn vekker vanligvis forholdsvis liten interesse. En bombe i Kabul er lengre unna enn bompenger i Kabelvåg. Jo fjernere, desto mindre nært og relevant. Det gjelder ikke oss.

For nordmenn i Norge er det heller ingen stor risiko for dødelige temperaturer med det første, i alle fall ikke plussgrader. Men om Europa ikke er nært nok, hjelper det kanskje å få vite at global oppvarming vil få konsekvenser her hjemme også.

Mindre mat til flere munner

I 2014 publiserte University of Florida en studie som tok for seg hvilke konsekvenser global oppvarming vil få for landbruket, eller nærmere bestemt hveteavlingene. Det er det nemlig helt avgjørende å finne ut av, ettersom hvete står for 20 prosent av kaloriene som blir konsumert globalt, og dermed er en av verdens viktigste næringskilder. Funnene var skremmende.

Temperaturøkningen har allerede hatt en negativ effekt på hveteavlingene, og det tegner til å bli mye verre i årene som kommer. Ifølge FNs klimapanel vil kloden bli mellom 2 og 4 grader varmere i løpet av dette århundret (målet er å holde det under to). For hver grad temperaturen på jorden stiger, forsvinner 6 prosent av hveteavlingene, ifølge Florida-forskerne. Det betyr at vi vil miste en fjerdedel av hveteavlingene hvis temperaturen stiger med fire grader. Selv ikke det globale oppsvinget i innbilt glutenintoleranse er nok til å kompensere for det.

Det kan være noe å tenke på når du flyr rundt i verden og spiser kjøtt til det tyter ut av ørene på deg:

Marerittet kommer snart - til et sted nær deg.