Å reise mest mulig er blitt en slags konkurranse. Men hva som gir status, endrer seg nå.

Alle reiser er en omvei hjem, sa NRK-journalisten Herbjørn Sørebø en gang. Og det er helt unødvendig å dra langt hjemmefra for å føle at du virkelig reiser.

Å reise kortere og sjeldnere reduserer ikke opplevelsene. Selv blir jeg stadig mer glad i å reise i Norge, både privat og i jobben. Ellers blir det mest enkelte halvlange reiser i Europa. Jobben tar meg steder jeg ikke har vært før, og det er mange.

Men jeg reiser sjelden langt, heller ikke til stadig nye, eksotiske steder. Jo da, spennende, det. Men ofte er jo ikke det nye mer interessant enn det allerede kjente.

Privat

Derfor reiser jeg ofte kort, tilbake til de samme stedene – og ikke så mye som før. Det er utrolig hvilke reiser du strengt tatt ikke trenger å ta. Jobbreiser som kan erstattes med telefon- eller videomøte. Private reiser du kan bruke litt ekstra tid til å glede seg til.

Banalt og selvsagt? Tja, ikke for de mange som reiser veldig mye. Å reise mest mulig er visst blitt en slags konkurranse, både profesjonelt og privat. En måte å skille seg ut sosialt på, for folk med overskudd på flere vis. Men dette endrer seg nå: Fra å reise mye og langt til å reise sjeldnere og kortere. Det første har hatt status, nå er det andre som blir stas.

På flytoppen

For meg er iallfall en hel, lang sommer i Norge stas: Sogn, Hardanger, Telemark, Valdres, Dovre, øyene i Oslofjorden – og bydeler i Oslo jeg ikke kjenner godt nok.

Nå går det store reiseordskiftet om grotesk overturisme – og flyskam. Å reise er blitt stadig mer masete og slitsomt og miljøkostnadene enorme. Få har hittil tatt alvorlig innover seg hvor utrolig mye nordmenn flyr, innenriks og utenlands. Oslo-Trondheim er faktisk Europas femte mest trafikkerte flystrekning.

Det er nok flere grunner til at mange nordmenn nå er blitt mer glad i Norge som ferieland. Klima og kortere reiser er definitivt én sak for noen, men også det at norsk reiseliv er blitt bedre til å tilrettelegge og vise hva landet har å by på av natur og kultur. De fleste har mye nytt å oppdage i dette landet, og både service, kvalitet og mat gir mersmak.

Å reise tilbake

Enten det gjelder Norge eller andre land har jeg fått større og større sans for verdien av å reise tilbake igjen og igjen. Oppdage det gamle på nytt, i stedet for hele tiden nye steder. Og jeg oppdager jo stadig noe nytt der som jeg ikke har sett før. Stedene utvikler seg og jeg som besøkende, utvikler meg.

Slik kan stedene bli en integrert del av ens historie, ens liv. For meg gjelder det blant annet Wien, der jeg har vært flere ganger enn jeg kan telle, gjennom 30 år: I de mest ulike livssituasjoner, fra ung voksen til middelaldrende mann, sammen med de forskjelligste mennesker, under studier og på jobb, men oftest på ferie.

Samme lange forhold har jeg til noen få andre steder i utlandet og Norge over tiår. Jeg er like forventningsfull når skal til Indre Sogn som til Wien eller New York.

En kjøligblå kveld i en hotellhage ved Sognefjorden er verdt en hel sommer. Det er en kort reise som også er en omvei hjem.

