«Vi har fått nok», sa Trump da han torsdag kveld signerte en presidentordre som fremstår som en ren hevn mot Twitter.

Hevnlysten skyldtes at Twitter hadde merket to av presidentens tweets som «potensielt misvisende». Hvilket de jo også var. Han hevdet at stemmesedler i posten ville føre til valgfusk, Twitter lenket til forskning som viser det motsatte. Men samme det. Fakta meg her og forskning meg der.