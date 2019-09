Jeg gikk på en videregående skole så rød at en skoledebattant fikk stående applaus da hun forklarte hvorfor tidligere skjenketider var nødvendig med at «alle drekker jo til det stenger». Statspaternalismen sto høyt i kurs på Foss vgs.

Men den jeg husker best fra skoledebattene, er Bjørn. Han gikk i kullet over meg, kledde seg i rare, svarte nettingklær, hørte på trance og ukredibel metall og kom fra Ammerud langt oppe i Groruddalen.

Under en debatt om fritt skolevalg tok han ordet og fortalte hvor viktig det var for ham nettopp å kunne søke seg til denne frikerskolen.

«Hvis jeg skulle måtte ha gått på skole med dem jeg gikk på ungdomsskolen med ...», sa Bjørn, før han begynte å stotre litt.

«D-det hadde ikke gått. Beklager», sa han, rettet mot venstresidepolitikerne i panelet. Så satte han seg ned igjen.

Har stor betydning

Det har brent seg fast fordi jeg kjente meg litt igjen i Bjørn.

Også for meg var bussen ned fra Tveita til Grünerløkka en reise vekk fra en litt trøblete ungdomsskoletid. På Foss ble mistankene bekreftet: Det fantes jo folk som meg der ute.

Det er altså ikke noe å kimse av, dette med inntaksordninger til videregående skole. For enkeltelever kan det ha stor betydning hvor man får plass. Problemet er at ikke alle er som Bjørn og meg. Vi kom inn der vi ønsket.

Vanskelig med alternativer

Rundt en tredjedel av Oslos elever har såpass svake karakterer at de har få valgmuligheter hvis de skal inn på studiespesialiserende linje. Det en innbakt effekt av karakterbasert opptak, eller fritt skolevalg, som det heter blant tilhengerne.

En samlet høyreside, MDG og deler av Arbeiderpartiet mener dette tross alt er det beste. Karakterer er noe eleven kan påvirke, selv om ferdighetene som verdsettes i skolen, stort sett går i arv. De fleste tenkelige alternativer baserer seg på tilfeldigheter eller kriterier elevene har mindre kontroll over.

Men det er SV som sitter med skolebyråden og er prinsipielle motstandere av denne måten å organisere inntaket på, sammen med Rødt. Derfor utredes nå fem alternativer.

Noen har stor eller liten grad av lotteri innbakt, en annen er å kvotere inn svake elever, én handler om å sortere først blant dem som har skolen som sitt førstevalg.

I flere andre fylker er det «nærskoleprinsippet» som gjelder, altså at man simpelthen tar opp elevene som sogner til skolen. Det er ikke mulig i Oslo, fordi byens videregående skoler i liten grad ligger der folk bor.

I tillegg har erfaringer med geografisk basert opptak i Oslo ikke vært suksessrike med tanke på å motvirke utvikling i retning A- og B-skoler.

Foreslår karaktergrense

For et større problem enn forskjeller i valgfrihet elever imellom, er «oppsamlingsskolene», der alle kommer inn. Det faglige nivået er svakt, frafallet er høyt og ofte er det en betydelig andel sosiale problemer i klasserommene også. Elever på disse skolene som er motivert for å lære, har et vanskelig utgangspunkt.

Men spørsmålet er om det er det frie skolevalget som skaper disse problemene, og om løsningen er å skrote det. Realiteten er at mange har begrensede forutsetninger for å fullføre videregående utdanning og gjerne også blir plassert på studiespesialisering fordi det er de klart billigste elevplassene.

En annen løsning er å stille høyere krav til å komme inn. Stoltenberg-utvalget foreslo i vinter en poenggrense på 35 for å starte på studiespesialiserende linje. Med bare 1-ere og 2-ere fra ungdomsskolen spørs det om det faglige utgangspunktet for å fullføre er godt nok. Prøveprosjekter med et 11. skoleår peker i samme retning: Problemet må løses tidligere enn på videregående.

Sympatisk utgangspunkt

At alt ordner seg om en bare får størst mulig blanding av faglig svake og sterke elever, kan man også problematisere. Rundt 14 prosent av Oslos elever har så svake karakterer at de ikke kommer inn på skoler med poengkrav. Er en kvotert plass på Katta virkelig svaret på deres utfordringer i utdanningssystemet?

Og i forlengelsen av det: Er det så åpenbart at faglig sterke 16-åringers funksjon i utdanningssystemet skal handle om å bidra til å løfte svake elever? En tenkelig effekt er da for eksempel at flere vil velge privatskole.

Når det er sagt, ønsker skolebyråd Inga Marte Thorkildsen at en eventuell ny inntaksordning skal sikre flere enn i dag frihet til å velge videregående skole selv. Hvordan det kan gjøres på en forsvarlig måte, er uklart inntil videre.

Men det er et mål både Bjørn og jeg må ha sympati for.