Det var et tema allerede på Eidsvold i mai 1814. Hva skulle skje med Stortinget og politikken dersom landet var herjet av sykdom? Skulle de folkevalgte sette seg selv i karantene og overlate det hele til regjeringen? Svaret var nei.

Paragraf 68 i grunnloven handler om at Stortinget hvert år skal tre sammen i rikets hovedstad. Om pestflagget blir heist og hovedstaden er episenter for en farlig pandemi, bestemte eidsvollsmennene at Stortinget likevel skal tre sammen. Grunnloven åpner for at kongen – altså regjeringen – «på grunn av overordentlige omstendigheter, for eksempel fiendtlig innfall eller smittsom syke, velger en annen by i riket».