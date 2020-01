Maud Angelicas avskjedstale til sin far vil bli stående i norgeshistorien.

«Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt, og de snille øynene dine igjen».

Det var ikke mulig å holde tårene tilbake da Ari og Märthas datter Maud Angelica (16) holdt sin tale i sin fars begravelse i Domkirken i dag. Ikke for meg i alle fall. Ikke fordi jeg kjente ham, men fordi hun satte ord på mine følelser, og sannsynligvis mange andres. Jeg er noens barn. Og noens far. Livet er brutalt sånn. Vi mister våre nærmeste. Våre nærmeste mister oss.

Noen timer tidligere, ved frokostbordet, tenkte jeg på Ari og Märthas barn, Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah. For en dag de skal gjennom, tenkte jeg. De har mistet faren sin i selvmord, er i sorg, og så skal de i tillegg få kameraene rettet mot seg når de skal ta farvel.

Stakkars barn, tenkte jeg.

Det tenker jeg for så vidt fortsatt, men Maud Angelica lå ikke nede. Hun sto oppreist og holdt en tale som vil bli stående i norgeshistorien. Hjerteskjærende, åpenbart. Men også morsom. Og på alle måter klok og viktig.

Den gode åpenheten

For oss i mediene har selvmord inntil nå vært noe vi knapt skriver om, annet enn hvis det handler om tall og kjølig statistikk. Når personer av offentlig interesse tar sitt eget liv pakker vi det vanligvis inn i runde formuleringer og utelatelser. Hensikten har vært å skjerme de etterlatte, men praksisen har nok også bidratt til å opprettholde et stigma og hylle selvmord inn i skam.

I Ari Behns tilfelle har både kongefamilien og Ari Behns familie vært åpne helt fra begynnelsen. Det har gitt en mulighet til å snakke om selvmord. Og i dag åpnet Maud Angelica også for å snakke om psykisk helse.

«Du har vært psykisk syk i mange år», sa hun. «Men vi kunne ikke vite at det var så alvorlig. Vi kunne aldri forestilt oss at vår egen far ville forlate oss, at du ville ta ditt eget liv».

En større himmel

De av oss som har opplevd psykisk sykdom og selvmord i vår innerste krets kan kjenne seg igjen også i det. Det er ikke så lett å vite. Eller forstå. Det er ingens feil. Men vi skulle så gjerne ha avverget det.

Der løftet Maud Angelica blikket på imponerende vis og snakket til folket, til alle som vil høre på.

«Det finnes alltid en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan hjelpe. Alle fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men styrke».

Jeg skulle ønske jeg hadde fått sagt det til mine venner som har tatt sitt eget liv. Og jeg er dypt rørt over at en ung dame kan bruke en slik anledning, ved sin fars båre, til å tegne en høyere himmel.

______________________________

Trenger du hjelp? Mental helse har åpent hele døgnet på telefon: 116123. Også Kirkens SOS kan nås på telefon 22 40 00 40.