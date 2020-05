For 15 år siden var jeg redaktør for et dataspillblad og brukte en del av tiden min til å skrive flammende innlegg om mistenkeliggjøringen av og kunnskapsløsheten om dataspill. Et av favorittemaene var den grunnleggende forskjellen mellom dataspill og pengespill.

I dag er forskjellene mindre, og konsekvensene er grundig kartlagt i flere omganger. Det er mulig å se hvilken vei det bærer.