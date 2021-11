Skjellsord og blindsoner i norsk politikk

Hvordan vet SV og Rødt at vi får mer igjen for pengene hvis vi forbyr «profitt på velferd»?

Alle vet at private aktører ikke er perfekte. Samtidig er det altfor få som er opptatt av at heller ikke det offentlige er perfekt, skriver Kristin Clemet (bildet).

Kristin Clemet Leder i tankesmien Civita

6 minutter siden

For noen måneder siden hørte jeg et intervju med Linn Herning. Herning er daglig leder i For velferdsstaten, en sammenslutning av cirka 30 organisasjoner som kjemper «mot de økende forskjellene i samfunnet», og «mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme».

Intervjuet handlet om Nav. Herning har både erfaring med og kunnskap om Nav, og hun har synspunkter på hvordan Nav bør fungere.