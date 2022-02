Det er ikke et overtramp å sikte Gjerdrum kommune

Alle er tjent med å finne ut hvilket ansvar kommunen har.

«Det å være siktet, gjør det enda vanskeligere for oss. Jeg tenker mye på dem som er berørt. Dette er en belastning for dem.»

Det sa Gjerdrums ordfører Anders Østensen (Ap) da det ble kjent at politiet har siktet Gjerdrum kommune etter det kolossale leirskredet for et drøyt år siden.