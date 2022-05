Oslos uteliv trenger en grå gerilja

Elbjørg Ribe (74), Bjørn Lennart Bjørnstad (76) og Olaf Hetland (81) til venstre. Noahs ark. – Stamsted siden 1990-tallet. Et av de få stedene man slipper støyende musikk, det er mulig å snakke sammen. Skulle vært mer som i andre land i Europa der både unge og gamle er ute.

Utelivet blomstrer, men hvor er plassene der alle generasjoner henger sammen og nyter både Lady Gaga og en drink?

Et av de fineste minnene jeg bærer med meg, er fra Brixton, London. På en av bydelens kuleste restauranter satt det 12 eldre karibiske, pent kledde menn rundt et bord. De spiste mat og drakk cocktails. Stemningen var høy. Jeg tenkte at noe slikt har jeg aldri sett i Oslo.

Jeg har fått øye på lignende fellesskap i andre europeiske storbyer. På bydelsbistroen i Paris. På torgene og barene i Roma og Barcelona. Der spiser folk i alle aldre mer ute.