Ingen blir så stor berre ved å seie ting rett ut. Han må òg seie noko som verkar rett, skriv Agnes Ravatn om Andrew Tate. Vis mer

Andrew Tate er ein ultramaskulin sjølvhjelpsguru. Og han fyller eit tomrom som helst skulle vore fylt av nokon heilt andre.

Publisert: 17.09.2023 20:00

Etter skulevalet kunne ein få inntrykk av at den globale influensaren Andrew Tate, tiltalt for valdtekter og menneskehandel av kvinner, med ei rekke psykopatiske trekk (der narsissisme er det mest openberre), erkebiskopen av giftig maskulinitet, varm beundrar av Taliban – at han, av alle personar! – var den store vinnaren.

«Mange unge norske menn liker Andrew Tate», stod det over heile framsida til Klassekampen torsdag 7. september, som forklaring på at Framstegspartiet og Høgre så til dei grader vaska golvet med venstresida i skulevalet. Inni avisa forklarer leiar i Framstegspartiets Ungdom (FpU) Simen Velle korleis AUF gjennom skulevalkampen har knytt FpU til Andrew Tate utan å forstå at mange unge, norske menn altså liker Andrew Tate. «Ikke for det han står for, men for at han sier ting rett ut», ifølgje Velle.