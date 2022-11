De fleste har en sunn holdning i møtet med krenkelser. Men den må jo vises i praksis.

Ingen grep inn mot Atle Antonsen. Er rasismeparagrafen en sovepute?

Gjorde statsadvokat Ingelin Hauge rett i å henlegge anmeldelsen av komiker Atle Antonsen?

Min magefølelse tilsa at hans høylytte utbrudd mot forfatter Sumaya Jirde Ali på Bar Boca i Oslo ville felles av straffelovens paragraf 185. Utsagnet «du er for brun til å være her» er klart rasistisk. Jeg kunne heller ikke skjønne annet enn at ordene var kvalifisert krenkende, som det heter. Altså rasistiske nok.