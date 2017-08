De første augustmålingene satte Ap i helspenn. På Youngstorvet trøstet man seg imidlertid med at det heretter bare kunne gå oppover. Så har det motsatte skjedd. Med NRKs ferske måling der Høyre nå er større enn Ap, er det all grunn til å hente frem det ofte så misbrukte krise-ordet.

Arbeiderpartiets valgkampstrategi har rett og slett kollapset. Velgerne tror ikke på Jonas Gahr Støres fortelling om dagens Norge. Det kan rett og slett se ut som om Arbeiderpartiet har mistet øyenkontakten med sine egne velgere.

Fundamental velgersvikt

Sist det skjedde var i 2001 da Jens Stoltenberg klokket inn det dårligste Ap-resultatet siden 1927 med bare 24,3 prosent av stemmene. Men denne valgkatastrofen skjedde etter en langvarig lederkrig mellom Stoltenberg og Thorbjørn Jagland, og på bakgrunn av en reformpolitikk som gjorde fagbevegelsen til Aps motstander.

Nå er det nesten bare idyll innad i Arbeiderpartiet. Ingen utfordrer hverken partilederen eller politikken. Og ikke nok med det: Ap er i angrepsposisjon mot den blåeste regjeringen på denne siden av verdenskrigen.

Likevel svikter velgerne så fundamentalt. Det viser ikke bare NRKs enkeltmåling. Den bare topper samtlige målinger som er offentliggjort i august.

Vi har sett dette fenomenet noen få ganger tidligere: Eksempelvis i 1993 da Kaci Kullmann Fives Høyre gikk seierssikre inn i fellesferien, men ble møtt av så dårlige augustmålinger at hele kampanjen kollapset og sørget for at Gro Harlem Brundtland ble 93-valgets seierskvinne.

Dårlige kort

Alvoret i Aps situasjonen ligger i de sammensatte grunnene til at velgerne svikter:

Den viktigste og alvorligste er at nordmenn flest rett og slett ikke tror på Aps hovedbudskap om at dette er et avgjørende retningsvalg for fremtids-Norge. Skillelinjene oppleves ikke så store. Og i valgkampen har ikke Ap maktet å tydeliggjøre dem. Det virker som om Støres budskap om at vi har fått et kaldere samfunn ikke treffer den virkelighet som oppleves av majoritets-nordmannen.

Dernest dekker ikke Ap-fortellingen tidsånden denne sensommeren. For helt siden det dramatiske oljeprisfallet for tre år siden har partiet snakket om en krise bare et Ap-styre var i stand til å løse. Det er en strategi med stor fallhøyde. For nå peker tallene oppover.

Forventningsbarometerets pil er rettet mot «ny optimisme», og Støre kan ikke lenger snakke om stigende arbeidsløshet. Nå er dette byttet ut med ordet «sysselsettingsgrad». Det lyder ikke like skremmende. I et slikt perspektiv er Ap-løftet om økte skatter et dårlig kort. Ikke fordi fremtidens Norge ikke trenger inntektene, men fordi Ap ikke makter å overbevise velgerne om at skattene må økes nå.

Selvforsterkende fall

Så valgte Jonas Gahr Støre bort SV ved sin historiske invitt til sentrum, og spesielt KrF, om et langstiktig samarbeid. Det ble først hilst velkommen, men så kom motforestillingene: Radikale Ap-velgere - ikke minst blant kvinnene - har jo alltid sett på KrF som en politisk hovedfiende i helt sentrale verdisaker. Selvbestemt abort, reservasjonsrett, kontantstøtte, ekteskapslov og privatskoler er alle stikkord for saker der KrF har vært Aps hovedmotstander.

Nå brukes dette som argument for å styrke SV som et radikalt pressmiddel mot et Ap som man under Jonas Gahr Støre er blitt mer usikker på.

Dårlige målinger er slitsomme for både parti og partileder. Det tapper energien hos engasjerte Ap-aktivister på stands og husbesøk. Og det gjør vondt for en partileder som hele tiden må svare på hvorfor det går dårlig. Slik blir det noe selvforsterkende over dette. Men det kan også føre til innbitt mobilisering. Det spørs bare om hvor sterk troen er innad i Ap.

Sp som velgertyv

Så vet de fleste at Senterpartiets store fremgang har stjålet mange Ap-velgere. Men også dette er et tegn på et parti som ikke har tatt sentrum-periferi-dimensjonen på det alvor den fortjente. Slik kan også dette være et tegn på et sosialdemokrati i utakt med sin egen tid.

«Det er for sent å endre strategi nå,» sier Thorvald Stoltenberg til VG. Superveteranen har helt rett. Nå får det bære eller briste for Ap - og for Jonas Gahr Støre. For hans lederskap går opp til eksamen mandag 11.september.

Det er forsatt knappe to uker til... Mye kan skje og det er dumt å ta både seire og nederlag på forskudd. Vi vet også at hundretusener av velgere først bestemmer seg de siste dagene, mange først på valgdagen. Og fortsatt varsler de fleste målinger at Jonas Gahr Støre blir statsminister til høsten. Men det er så jevnt, så jevnt.