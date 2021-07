Evinnelig mas om nye fjes

Foto: Marvin Halleraker

Etter pesten kommer neppe festen for Erna Solberg.

Nå nettopp

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Statsminister Erna Solberg er i gang med en formidabel oppgave: Å skape nerve og temperatur i en valgkamp som virker avgjort før den er kommet skikkelig i gang.

Alle målinger har gjennom måneder gått statsministeren imot. Mest sannsynlig går det med Solberg som det gikk med Jens Stoltenberg. Etter åtte år med samvittighetsfull styring av landet sier velgerne over og ut og takk for i aften.

Det hjelper ikke å ha fine ting å vise til. Stoltenberg tok Norge stødig gjennom den internasjonale finanskrisen og fikk velfortjent, internasjonal anerkjennelse for sin håndtering av landesorgen etter 22. juli 2011.

«Få fart på Norge» er høstens budskap. Her presentert under et busstopp ved Grisen storsenter i Tvedestrand. Foto: Ketil Blom Haugstulen

En enkel tryneforklaring

Belønningen ble et braktap ved stortingsvalget i 2013. De rødgrønne regjeringspartiene endte med bare 72 mandater mot de borgerliges 96. Det hadde ikke så mye med politikk å gjøre, hevdet Stoltenberg i erindringsboken «Min historie».

“Valget viste først og fremst at mange velgere ønsket å skifte ut en regjering som hadde sittet lenge. De var lei av de gamle fjesene, men det var ikke noe utbredt ønske om en helt ny politisk kurs.(...) Partiene skulle bare gjøre ting smartere og bedre.”

Bli ikke overrasket om lignende vurderinger vil dukke opp i «Veien jeg vandret» eller hva Solberg måtte komme til å kalle memoarene sine.

Suksess med litt smårusk

Solberg-regjeringen har ledet Norge trygt og godt gjennom koronapandemien, naturligvis med litt smårusk underveis. Antagelig er Solberg den første regjeringssjef i verden som er blitt bøtelagt for markeringen av sin egen 60-årsdag. Hun lot også falle en pussig kommentar til Koronakommisjonens rapport, den om at Norge var godt forberedt på pandemier, men ikke akkurat på denne pandemien. Sent, og ikke helt vellykket, kom den fremskutte vaksineringen av 500 nøkkelpersoner med unntak av helseminister Bent Høie.

Men dette blir filledetaljer i den store sammenheng. Norge kommer ut av pandemien med noen av de laveste smitte- og dødstallene i hele Europa. Et land i krise er Norge ikke, hverken epidemisk, økonomisk eller på annen måte.

Men 13. september vil de færreste orke å snakke om covid-19 på vei til valgurnene. Nedkjempelsen av høye R-tall er ikke noe å vinne valg på. Statsminister Winston Churchill vant en verdenskrig på finfint vis i mai 1945, men tapte det britiske parlamentsvalget så det sang i juli samme år.

Noen ganske få lykkes

I skøytesporten granskes «den vanskelige tredjerunden» på 1500-meter. I politikk blir tredjerunden – den tredje strake valgseieren – med få unntak ikke noe av.

Den vesttyske forbundskansleren Konrad Adenauer vant i 1949 og 1953 og seiret for tredje gang med det dypt konservative slagordet «Keine Experimente!» (Ingen eksperimenter!) i 1957. Britenes Margaret Thatcher vant tre strake for de konservative i 1979, 1983 og 1987. Kristeligdemokraten Angela Merkel har vunnet hele fire, men har vært nødt til å styre Tyskland i storkoalisjon med sosialdemokratene gjennom 12 av de 16 årene.

«Snakk minst mulig om 30-årene»

I Norge har malen gjennom det siste halve århundret vært at statsministrene ryker etter fem-seks år eller mindre. Skal Erna Solberg hente ideer og impulser til gjenvalg for tredje gang, må hun helt tilbake til Nygaardsvold-, Torp- og Gerhardsen-epoken (1935–1965). Da var Ap den norske eikekommoden, knapt til å rikke gjennom 30 år. Men det rene flertallet røk i 1961, og på landsmøtet i mai 1965 ringte den mektige partisekretæren og valgkampstrategen Haakon Lie med alarmbjellene. Ap hadde mistet grepet på ungdommen og funksjonærene i de moderne serviceyrkene:

«Vi blir ansvarlige for alt som er skakt, og alt som går vrangt. Hva vi er stolt av, de store samfunnsendringene, tar de som en selvfølge».

Hvor lå løsningen? «Snakk minst mulig om 30-årene. Snakk om årene som kommer!» sa Haakon Lie. Partiet som alt styrte, skulle også være partiet som ville forandre.

Ammoniakken i eventyret

Det er der Erna Solberg er nå.

«Jeg mener vi har svarene på de utfordringene Norge står foran, og at en regjering ledet av Høyre er det landet trenger fremover», sa hun på sin halvårlige pressekonferanse. Etterpå kastet hun seg på den blålakkerte valgkampbussen for å komme med konkretiseringene. «Grønn ammoniakk kan bli et nytt industrieventyr», sa hun med glød under en stopp hos Yara på Herøya.

Fortsatt skorter det for Solberg med å skape den tilstrekkelige følelsen av skjebnetime ute blant folk. Hun må jobbe med å forklare hvordan nye, uprøvde fjes kan sette Norge på en helt annen og ødeleggende og fremfor alt uforutsigbar kurs.

Men Tuppen og Lillemor-samtalene som nå føres mellom SV og Sp om regjeringsalternativer, er en kilde til inspirasjon for de blå. Venstre og KrF har brutt sperregrenser fra undersiden før. Og på bildet på bussen viser Solberg V-tegnet, som Churchill i 1945.