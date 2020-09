Koronapandemien er en katastrofe. Men den kan også gjøre fremtiden bedre. | Christina Pletten

Melinda og Bill Gates driver verdens største private stiftelse, og er viktige aktører i kappløpet om koronavaksine. Bjørge, Stein

Den nordiske modellen bør være et forbilde når verden bygges opp igjen etter at koronapandemien, mener Melinda Gates.

Én overraskende ting som koronapandemien har forårsaket: Langt flere kvinner i fattige land har fått smarttelefoner og tilgang til digitale betalingsløsninger.

– Verden har gjort noen kolossale hopp når det gjelder teknologi under pandemien, sier Melinda Gates.

Hun leder The Bill & Melinda Gates Foundation sammen med sin mann, Microsoft-gründer Bill Gates. Organisasjonen er verdens største private stiftelse og har fokus på vaksine og helse. Gates svarte på nylig spørsmål fra undertegnede i en videosamtale (tre andre europeiske journalister deltok også i intervjuet).

Melinda Gates er spesielt opptatt av hvordan verden kan bruke pengene som nå pøses ut til krisetiltak, på en smart og fremtidsrettet måte. På spørsmål fra Aftenposten om hvilke positive følger koronapandemien kan få, trekker Gates frem nettopp eksempelet med kvinner og mobiler. Noen nasjoner har nemlig benyttet anledningen til å gi kvinner mer økonomisk makt.

– Smarttelefoner har lenge vært i enorm vekst, men vi har vært bekymret for at kvinner i deler av verden har hengt etter utviklingen. Det gjelder spesielt i Sørøst-Asia, forteller Gates.

– Men plutselig har det skjedd noe revolusjonerende. Mange stater bruker digital teknologi til å overføre krisestøtte til familier. Men de ønsker primært at pengene skal gå til kvinner. Det er fordi kvinner bruker pengene på helse, mat og familie. Dermed får landene en mer effektiv utnyttelse av midlene. Det legger igjen press på lokale mobiloperatører til å sørge for at kvinner har tilgang til smarttelefoner.

Nordisk velferd lønner seg

Én ubehagelig sannhet er også blitt tindrende klar i løpet av pandemien, mener Gates.

– Alle verdens nasjoner, alle deres økonomier, er bygget på ubetalte kvinners arbeid. Det er sant enten det handler om et europeisk land eller et afrikansk land, enten det er snakk om India eller USA.

Mange land har rettet en foss av penger mot problemene covid-19 har forårsaket. Både bedrifter og familier har fått krisepakker. Sykehus, vaksiner, smittevern og andre nødtiltak koster også flesk. Men Gates mener pengene må brukes til mer enn å simpelthen stagge sykdommen.

– Når vi skal begynne å bygge opp igjen økonomien, må vi tenke annerledes om hvordan den er skrudd sammen. Utfordringen er å balansere økonomien slik at den møter familiens behov. Nå er det opp til oss alle å ta inn over oss det vi har lært, sier Gates.

– Hvordan får man på plass betalt sykefravær? Hvordan sørger man for at barn og eldre får ordentlig omsorg? Her kan vi hente inspirasjon fra de nordiske landene og hvordan de bygget opp igjen sine økonomier etter andre verdenskrig. Det må bli den nye samfunnsstrukturen alle må strekke seg etter.

Lysglimt i økonomien

Lederen for Det internasjonale pengefondet (IMF), Kristalina Georgieva, anslo nylig krisepengebruken til 10.000 milliarder kroner. Sentralbankene har handlet raskt og resolutt, sa IMF-sjefen. Det gjør at situasjonen faktisk er litt bedre enn forventet. Det er lysglimt i verdensøkonomien, og krisen ble ikke så dyp som man trodde i vår.

Men koronapandemien har gitt oss et budskap, skriver Georgieva i en kommentar som speiler mye av det Gates er opptatt av.

«Den har fortalt oss at vi må bygge opp igjen sterkere. Det betyr å investere i utdanning, digital kapasitet og menneskelig kapital – helsesystem og velferdsordninger», skriver hun på IMFs hjemmesider.

Verdien av tillit og helse

Georgieva og Gates påpeker egentlig nøyaktig det samme: Koronapandemien har satt det man ofte kaller «myke verdier» i et brutalt perspektiv av kroner og øre.

Den har vist at god folkehelse har en helt konkret verdi. At det lønner seg å ha en velfungerende velferdsstat. At befolkningens tillit til myndighetene betyr økonomisk stabilitet.

Dette vil bli demonstrert på nytt når vaksinene er klare. Hvis dosene fordeles effektivt og rettferdig, vil økonomien komme raskt i gang igjen. Hvis de første to milliarder dosene går utelukkende til verdens rikeste, vil covid-19 ta dobbelt så mange liv som hvis vaksinene blir mer effektivt fordelt, ifølge Northwestern University.

– Hvem fortjener å få vaksinen først? Helsearbeidere. Helsearbeidere over hele verden, sier Melinda Gates.

– Og hvem er det som er helsearbeidere? 70 prosent av dem kvinner. Og de tar vare på alle oss andre.

