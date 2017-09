Hareides KrF på egen hånd | Harald Stanghelle

Onsdag møtes de nåværende samarbeidspartiene til sin andre samtalerunde etter stortingsvalget. Det kan bli ett av flere i en lang møterekke. Men det kan like gjerne bli siste gang alle de fire møtes før Solberg II-regjeringen presenteres en eller annen gang i oktober.

For KrF har nå klargjort at det er uaktuelt å bli med i en blåblå regjering. Venstre er ikke så kategorisk og kan tenkes å samtale videre selv uten KrF. Det er i så fall en helt ny situasjon.

Bundet til Frp

Knut Arild Hareide vet utmerket godt at det ikke blir noen regjering med Høyre, KrF og Venstre. Velgerne ga dem ikke styrke til en slik konstellasjon. Like viktig er imidlertid at Erna Solberg ikke lenger har makt til å danne en Høyre-sentrumsregjering på Fremskrittspartiets bekostning.

Hun hadde nok den muligheten for fire år siden. Den eksisterer ikke høsten 2017.

Frp er blitt et regjeringsparti og kan ikke behandles som noe annet. Det er den viktigste forandringen som har skjedd i det politiske landskapet når Erna Solberg nå skal danne sin andre regjering. En forandring KrF og Venstre ikke har annet valg enn å godta.

Brudd på det 8. bud

I løpet av et drøyt tiår har det skjedd dramatiske forandringer i Norges oftest så forutsigelige politiske landskap:

Det inkarnerte opposisjonspartiet SV akslet regjeringstrøyen. Det en gang så borgerlige Senterpartiet skiftet side og gikk inn i en rødgrønn regjering. Sentrum som politisk alternativ er så splittet og forvitret at den eneste som snakker om det med lengsel, er Kjell Magne Bondevik. Og Frp er altså på vei inn i sitt femte år som styringsdyktig regjeringsparti.

Dette er den virkelighet et skadeskutt KrF møter under dagens samtalerunde. Partiet er inne i en tung sorgprosess etter den nær-døden-opplevelsen stortingsvalget er karakterisert som. Og rådene om veien videre er mange og sprikende.

Den kristne avisen Vårt Lands KrF-vennlige eksredaktør, Helge Simonnes, foreslår like godt at partiet skal skifte navn fra KrF til «Solidaritet». Den kristne avisen Dagens Frp-begeistrede redaktør, Vebjørn Selbekk, vil at KrF skal gå i regjering med Frp. Mens partinestor Kjell Magne Bondevik i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå slår utvetydig fast at det er det samme som «å be KrF bryte det åttende bud om ikke å lyve».

Hareide uten valg

I valgkampen gjorde riktignok Frps mest profilerte statsråd stor medielykke da hun kalte Knut Arild Hareide for både «løgner» og «imamsleiker», men det er heller tvilsomt om KrF-lederen har noe ønske om å leve opp til disse utsøkte skjellsordene.

Knut Arild Hareide har egentlig ikke noe valg. Et regjeringssamarbeid med Frp er uaktuelt, lød hans krystallklare forsikringer i valgkampen. Det kommer han til å holde seg til.

Det er jo ikke helt uten grunn at KrF med lett forakt er blitt kalt festbremsen på borgerlig side. Nå får partiet en nøkkelrolle.

KrFs problem er at partiets stadig spinklere velgergrunnlag spriker i alle retninger. Fra de mest kristenkonservative som har forelsket seg i enkelte Frp-eres frieri, og til de KrF-velgere som heller vil forlate partiet enn å takke ja til slikt. Det en gang så solide distriktspartiet KrF har gått tilbake i 145 av de 149 minste kommunene, ifølge Nationens oppsummering. Lekkasjen går åpenbart til Senterpartiet, som høster gevinst på at KrF knyttes til en regjering som anklages for distriktsfiendtlighet. Og slik kunne vi fortsette.

Høyre-velgere på utlån

Venstre er i en helt annen situasjon. Ledelsen vet inderlig godt at det var Høyre-velgere på utlån som reddet Venstre fra å bukke under for sperregrensen. Partiets rike onkler – også de fleste av disse med tilknytning til Høyre – oppfordrer i Dagens Næringsliv Trine Skei Grande til å velge regjeringsveien.

Om dette er politisk mulig, gjenstår å se. Det nye er at tanken ikke bare tenkes, men at den også frister en god del venstrefolk. For et halvår siden ville slikt blitt avfeid som ren fantasi. Det skjer med andre ord mye i norsk politikk for tiden. Og det skjer raskt.

Nå er det ikke sikkert at det er så forlokkende for Høyre og Frp å ta inn Venstre i regjering når det likevel ikke fører til stortingsflertall. Carl I. Hagen har i bastante ordelag advart mot dette, men det er jo en del år siden han hadde vetorett i Frp. Likevel er det lett å forstå skepsisen mot en trepartiregjering som først skal bygge bro over egne motsetninger for så å forhandle seg frem til enighet med KrF før stortingsflertallet er sikret.

Kjedelig blir det ikke

Det er jo ikke helt uten grunn at KrF med lett forakt er blitt kalt festbremsen på borgerlig side. Nå får partiet en nøkkelrolle. Hva den åpner av muligheter for KrF, vil bli et av de mest spennende trekk ved norsk politikk de neste fire årene.

Alt dette vet selvsagt Erna Solberg bedre enn noen. Derfor er det mest interessante ved onsdagens møte hvilken samarbeidsform hun tenker seg. Solberg har vist seg både pragmatisk og kompromissvillig. Om hun greier å styre dem som gjør sitt beste for å ødelegge samarbeidsklimaet, er en helt annen sak. Det er ikke gjort i en håndvending å finne et robust samarbeidsmønster, så sterke som motsetningene er mellom partiene statsministeren samler hos seg i ettermiddag.

Strengt tatt vet vi vel ikke annet om hva dette blir til slutt, enn at kjedelig, nei, det blir det helt sikkert ikke.