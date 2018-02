Vårt felles jubelbrøl | Jan Arild Snoen

I disse dager har vi alle fulgt vinter-OL i Sør-Korea, direkte, i opptak og i feiringer etterpå – på TV, radio, trykte og online medier. Eller nei – det er langt fra sant, men et inntrykk vi lett kan få gjennom den massive mediedekningen.

Selv de viktigste øvelsene er det kanskje en fjerdedel av befolkningen som får med seg på direkten. Mange er faktisk totalt uinteressert.

Likevel er det ingen tvil om at nordmenn er uvanlig sterkt opptatt av olympiske leker. Trolig pisker den massive mediedekningen, der norske triumfer står helt sentralt, opp ekstra interesse, men den er der i utgangspunktet. Vi kan slå fast at det ikke er nødvendig at begivenhetene går direkte på lisensfinansierte NRK for å beholde interessen.

Kleine intervjuer

Medienes oppbygging av spenningen på forhånd – vi må bli litt kjent med deltagerne, føle at de er «våre», og den felles feiringen etterpå blir en viktig del av ritualet. Oppsummeringene på kvelden har riktignok vesentlig dårligere seertall enn for fire år siden.

Og da TV Norge forsøkte å bringe inn ironisk distanse gjennom mange (kleine) humorinnslag, ble det bråk. Seerne ville heller ha de kleine intervjuene med bestefar og ungdomsskolelæren og den instruerte, men sikkert ektefølte jubelen, igjen og igjen.

Hvorfor er norske seire viktige?

Det skapes et inntrykk av at dette ikke bare er underholdning, men at OL er veldig viktig – for Norge, for alle nordmenn. Men jeg sliter med å finne en god forklaring på hvorfor norske seire er viktige for andre enn deltagerne selv, deres venner og familie.

Mange nordmenn går på ski. Men det er bare drøye 1200 aktive skøyteløpere her i landet, og få driver med hopp.

Hvorfor skal det gi oss felles identitet og følelse av seier at en bergenser svært få ville kjent igjen på gaten for en uke siden tok gull på 500 meter?

Toppidretten er råtten

At noen landsmenns idrettsprestasjoner skulle vise at det er «typisk norsk å være god», som Gro uttalte i oppkjøringen til Lillehammer-rusen, er bare tull. Men vi føler kanskje at vi eier en del i seieren.

Denne nasjonalismen fremstår som ganske uskyldig – fredelig kappestrid. Men den er harmløs mest fordi Norge er lite og avmektig, ikke fordi den kanaliseres gjennom sport.

Store mesterskap brukes til å bygge nasjonal prestisje. Korrupsjonen i prosessen for å få arrangere mange av dem har vært åpenbar, bruken av doping for å vinne det samme. Toppidretten er rett og slett temmelig råtten.

Gjennom doping og «oppkjøp» av vinnerkandidater fra andre land toppet Russland medaljestatistikken i sitt eget OL i 2014. Samme dag som avslutningsseremonien, ga Putin klarsignal til invasjon i Ukraina, iverksatt fire dager etterpå.

Mediemangfoldsutvalget undersøkelse viser at interessen for sport er mindre blant de unge. Kanskje vil det å følge vinteridrett på TV om en generasjon eller to bli en nisjeaktivitet for spesielt interesserte, slik det er i de aller fleste andre land. Ville det gjøre oss mindre norske?

