En siste rest av sommervarme stryker over Sergels torg denne lørdags formiddagen her i Stockholm. Jonas Gahr Støre (Ap) er kommet hit for å støtte statsminister Stefan Löfven (S) før morgendagens valg, et valg som flere ganger denne valgkampen er blitt omtalt som et skjebnevalg for Sverige.

Støre gjentar budskapet, og han bruker nettopp ordet skjebnevalg. Denne gangen er det kanskje viktigere enn noen gang å hegne om den svenske modellen, forteller han. Alternativet er skattelettelser til dem som allerede har mest. Alenegang skaper et svakere Sverige.

Löfven virker ikke særlig sliten der han går på talerstolen. Tvert imot fremstår han fattet og klar til dyst. Hver for oss er vi svake, men i fellesskapet er vi sterke, forteller han.

Hva vil Socialdemokraterna? Jo, med dette partiet og Löfven i spissen skal man løfte fattigpensjonistene, få bukt med gjengkriminaliteten, få ned helsekøene ved å utdanne og ansette 13.000 flere helsepersonell, satse på klimatiltak og øke straffene for seksualforbrytelser.

Men hovedbudskapet kommer, som det gjerne gjør, til sist: Det er bare Socialdemokraterna som er et troverdig bolverk mot Sverigedemokraterna i regjering.

Holder det?

Troverdighet

Et opplagt problem for Löfvens troverdighet er at han er statsminister. Partiet hans har sittet med makten siden 2014, så hvorfor skal man tro på den smørbrødlisten av kjernesaker Löfven nå presenterer?

Helsekøene er blitt lengre både i primær- og spesialisthelsetjenesten under denne regjeringen. Gjengkriminalitet har aldri vært et mer aktuelt spørsmål. Svenske pensjonister er Nordens fattigste. Klimautslippene har økt.

Löfven har dog rett når han sier at Sveriges økonomi går godt. Arbeidsledigheten er lav, og statsgjelden er på det laveste siden 1977. Men velgerne kan jo kanskje også forestille seg at det har en viss sammenheng nettopp med pensjonsreformene som har gjort landets pensjonister fattige, det utilstrekkelige helsevesenet som gjør køene lange, samt et politivesen i krise. Skal Regjeringen nå plutselig øke de offentlige utgiftene dramatisk, eller er det bare valgflesk?

Therese Sollien

Regjeringsalternativene

Det Löfven derimot har troverdighet i, er at Socialdemokraterna er det eneste store partiet man kan være sikker på vil fortsette å behandle Sverigedemokraterna som paria.

Og der har jo statsministeren mange med seg. Senest i går gikk den svenske statskanalen SVT ut og tok avstand fra Jimmie Åkessons (SD) uttalelse om innvandrere i partilederdebatten som hadde funnet sted samme kveld.

Hadde Sverige vært et vanlig land, ville det skapt brudulje. Det ville vært opp til velgerne å ta avstand; statskanaler skal ikke holde på sånn.

Men autoritetstro svensker er vant til slikt. “Det er jo ikke bra, men det er sånn det er”, som en jeg snakket med fredag kveld, formulerte seg.

Sverigedemokraterna ligger an til å bli ett av de tre største partiene i dette valget, men det skal mye til at det får noen særlig praktisk konsekvens. Det er jo sånn det er.