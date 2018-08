Gjengen som er samlet på oljemessen i Stavanger denne uken har vesentlig sunnere forbruksvaner enn dem som var her for fire år siden.

«En livsstilsendring», sier Equinors prosjektdirektør om hestekuren den norske oljebransjen er vært igjennom.

Svimlende store beløp er blitt skrellet bort. Gigantfeltet Johan Sverdrup, som etter planen skal starte produksjonen i november neste år, var opprinnelig antatt å koste mellom 170 og 220 milliarder kroner. Siden er anslaget blitt kuttet flere ganger, og denne uken kom Equinor med nok en gladnyhet. Ytterligere seks milliarder er blitt barbert bort, og prisen er nå på 127 milliarder kroner.

En oversikt fra Oljedirektoratet over syv kommende utbyggingsprosjekter på norsk sokkel viser at kostnadene er mer enn halvert, fra 228 milliarder i 2014 til 112 i dag – et kutt som tilsvarer litt over to norske forsvarsbudsjetter.

Hvor mye er sløst bort?

Umiddelbart er det lett å tenke at norske skattebetalere kan gni seg i hendene, men det er noen skår i gleden.

For det første kan det settes spørsmålstegn ved hvor store inntekter fellesskapet har tapt på grunn av sløsing og ineffektive løsninger i årene frem til oljekrisen, da slankeprogrammene ble satt i verk.

Det er selvfølgelig mange gode grunner til at prosjektene er dyre på slutten av en lang oppgangsperiode: Mangel på arbeidskraft, høye priser på rigger og utstyr og høy oljepris er noen. Samtidig er oljeselskapene svært opptatt av å formidle at kuttene ikke bare er en konsekvens av billigere arbeidskraft og lavere leverandørpriser. Det handler vel så mye om at de jobber smartere, med flere standardløsninger og mindre skreddersøm. Hvis det stemmer, er det definitivt noe de kunne iverksatt lenge før krisen satte inn.

Det er enklere å være festbrems når det er krise, enn når alt peker opp.

Ny fest på gang

Et annet skår i gleden er faren for tilbakefall. Alle som har bestemt seg for å starte et nytt og bedre liv, vet hvor lett det er å ende opp i den gamle tralten igjen. Dersom selskapene har rett i at mange av innsparingene er varige forbedringer fremfor midlertidige kostnadskutt som følge av nedgangstidene i seg selv, er det grunn til å håpe at man kan unngå en ny kostnadsspiral.

Svaret på om det stemmer kan komme fort. På oljemessen i Stavanger manes det til nøkternhet igjen og igjen, men tegnene på at det er en ny oljebonanza på gang, er mange. Et ferskt barometer fra Sparebank 1 SR-Bank melder om «rekordhøye forventninger for oljebedriftene». Omslaget etter krisen er gått raskere enn noen hadde forventet. Flere av selskapene vi møter, forteller allerede om akutt mangel på arbeidskraft. En frykt er at rekrutteringen av unge blir ekstra krevende fordi oljebransjen har fått et imageproblem – både på grunn av klimaendringer og de voldsomme svingningene næringen går gjennom. Det kan bidra å forsterke veksten i lønninger og kostnader.

For mye tran?

Under messens åpningsforedrag tegnet investoren og gründeren Ramez Naam opp et bilde av hva som står på spill: Prisen på fornybar energi, både sol og vind, faller raskere enn noen hadde trodd, mens utviklingen av elbiler skjer i et rivende tempo. Konsekvensene for oljenæringen kan bli store og komme fort.

I Stavanger var meningene om foredraget delte, og mange synes at Naam har tatt litt mye møllers tran. De viser til at land som India og Kina vil fortsette å etterspørre mer og mer olje, til tross for elbiler og prisrevolusjonen innen fornybar energi. Det internasjonale energibyrået IEA anslår at det globale forbruket av olje vil fortsette å øke frem til 2040.

Aldri mer kostnadseksplosjon

Det som er helt klart er at norsk oljenæring vil klare seg betydelig bedre om den kan hente opp olje på dagens kostnadsnivå fremfor det som var i 2013–2014. Den gangen trengte Equinor 80 dollar fatet for å gjøre Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt. I dag mener de at de vil klare det med en oljepris på under 35 dollar.

Equinors konsernsjef Eldar Sætre sier til Aftenposten at de «aldri vil glemme det de har lært», men det er ingen tvil om at det kommer til å bli krevende å holde kostnadene nede. Da må bransjen klare noe den aldri før har fått til.

For det er enklere å være festbrems når det er krise, enn når alt peker opp. Snart vil de enorme inntektene fra Johan Sverdrup-feltet begynne å strømme inn. Det bør selvfølgelig feires! Med den kjipeste cava.