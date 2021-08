Norsk brannberedskap er en lek med ilden

Morgendagens branner blir større og farligere. Norge er som vanlig dårlig forberedt.

12. aug. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

«Sommeren 2018 var et forvarsel.»

Det skriver Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider. For dem som ikke husker det: Sommeren for tre år siden var en drømmesommer. Ikke var det pandemi, tropenettene sto i kø, og det regnet nesten ikke en dråpe.