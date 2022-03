Frps røde disipler

Nå nettopp

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber velgerne ta lett på partiets Nato-standpunkt.

Bjørnar Moxness følger Carl I. Hagens gamle suksessoppskrift i velgerfrieri. For Rødt og Frp er forbausende like i krav og metode.

«Du kan trygt stemme Rødt om du er for Nato», sa partileder Bjørnar Moxnes etter at en meningsmåling her i Aftenposten viste at hele 72 prosent av Rødts velgere sier ja til norsk Nato-medlemskap.

Det er ord som passer et ytterkantparti som tross sitt mål om et sosialistisk samfunn, jobber iherdig med å fremstå som avideologisert.