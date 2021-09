Rødgrønn minus rødest og grønnest

Bedre for Vedum. Bedre for Lysbakken. Verre for Støre.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre får ikke med seg SV i regjering.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre gikk på sitt første nederlag som påtroppende statsminister onsdag ettermiddag. Da forlot SV sonderingene på Hurdalsjøen Hotell. Støre får ikke den flertallsregjeringen han drømte om.

Dette er verst for ham. Støre mislyktes med å ta ledelsen. Han får ikke med seg både SV og Senterpartiet. Dermed mister han fordelen det gir å ha en flertallsregjering. Ting blir mer komplisert, og det blir mer uforutsigbart i Stortinget.