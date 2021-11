For Finnmark er det Alta eller ingenting

Altaværinger må ikke tro at de bare kan komme her og komme her og velge fylke.

Alta kommune skal holde folkeavstemning. De som vil at kommunen skal ligge i Finnmark, stemmer enkelt og greit på Finnmark. De som heller vil innlemme Alta i Troms, stemmer Troms.

Høres det ikke enkelt og greit og demokratisk ut? Nei, det er ikke greit i det hele tatt. Det er et opplegg til kaos i regionreformens suppekjøkken. Mest av alt viser det hvor vanskelig det noen ganger er å bare lytte til helt vanlige folk i det landet vi er så glad i.