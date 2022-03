Hun kan ikke love annet enn høye priser og mange flyktninger

26 minutter siden

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på vei inn for å redegjøre om flyktningsituasjonen i Stortinget torsdag.

Det vil nok gå bedre å fordele flyktninger internt i Europa denne gang.

«Öppna era hjärtan», sa Sveriges daværende statsminister til svenskene under forrige flyktningkrise. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil at nordmenn ikke skal åpne bare hjertet for ukrainerne. Hun vil også ha åpnet landets inngangsdører.

– Vi åpner nå for bruk av privat hjem som oppholdssted, sa Mehl fra Stortingets talerstol torsdag.