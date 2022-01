En rettighet – og en hån

Sist sommer var det ti år siden terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. 77 mennesker ble drept.

22. juli-terroristen er i sin fulle rett til å be seg løslatt. At han gjør det, er likevel en hån mot ofre, etterlatte og et helt samfunn.

Det blir et uvelkomment gjensyn med Anders Behring Breivik når han nå ber om å bli løslatt på prøve. For det er dette spørsmålet – og bare dette – Telemark tingrett skal avgjøre.

For slik er loven. En som er dømt til 21 års forvaring kan be om å få sin sak vurdert etter de første ti år bak murene. Selv den som er dømt for de verste forbrytelser skal altså ha en mulighet til å vise at han er blitt et annet menneske.