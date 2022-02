Regjering i motvind kaster penger i luften

På bryggekanten i Oslo presenterte en litt frossen statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) regjeringens satsing på havvind.

Den norske staten tar regningen. Den kinesiske staten kan glede seg.

Ti minutter etter at regjeringens pressekonferanse om havvind startet, kom en begeistret pressemelding.

Industriselskapet Elkem var tilfreds med regjeringen. Elkem er glad for «en offensiv satsing på havvind» og for at den skal komme «norske forbrukere og industri til gode». Og for at det ikke blir hybridkabler «som ville gitt eksport av vannkraft fra fastlandet når vinden ikke blåser».