Kan man være mot rasisme og samtidig fleipe om rasisme?

21.01.2023 14:42

Fredag gjorde Atle Antonsen comeback på P4, etter episoden på Bar Boca i Oslo i november.

Rasistens anatomi er ikke helt kartlagt.

Jeg husker en SMS jeg fikk i 2001, fra en ganske kjent politiker i et parti på venstresiden: «En neger spiller på Tyskland. Hva tenker du?»

Vi skulle se fotball på TV og melde hverandre. Jeg kan tidfeste meldingen, for Gerald Asamoah debuterte på det tyske landslaget i mai 2001. Han var den første svarte landslagsspilleren for Tyskland på et par tiår. Asamoah var med i VM året etter.

