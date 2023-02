Forstå Putin, men ha ikke forståelse

Man blir ikke putinist av å lete etter dypere årsaker til denne krigen.

En variant av Vladimir Putin dukket overraskende opp i karnevalsparaden i Mainz tirsdag.

15.02.2023 06:11

Det er forskjell på en unnskyldning og en forklaring. En kjempeforskjell, faktisk, og den må man være nøye med i møte med Vladimir Putins krig.

Det finnes ingen tilgivelse for uhyrlighetene som nå pågår i Ukraina. Krigen er et overgrep mot Ukrainas folk og mot de tusener av russere som sendes til fronten som kanonføde. Ansvaret ligger helt og fullt hos president Putin. Men dermed er det ikke sagt at man skal la være å lete etter de dypere årsaker til at Russland fikk sin Putin. Og grunner til at han gjorde sitt katastrofale feilgrep.

