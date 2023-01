Meloni lader kanonen. Det er matkrig i Europa.

13.01.2023 08:07

EU ønsker å innføre obligatorisk merking av mat. Nå kjemper Italia for parmaskinken, mens Norge slåss for røykelaksen.

Er Coca-Cola Zero sunnere enn olivenolje? Er røykelaks og makrell verre enn syltetøy?

EU-landene er midt oppe i en diger krangel om merking av mat. Konflikten handler om systemet Nutri-Score. Det et en metode for å rangere hvor sunn maten er. En grønn A er best, mens en illevarslende rød E er verst.

