I George Marshalls fotspor

Einar Lie Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

12 minutter siden

Statsministeren i lille Norge bør ikke prøve å spille økonomisk stormakt i Ukraina, skriver Einar Lie. Bildet viser statsminister Jonas Gahr Støre på vei til Arbeiderpartiets sentralstyremøte tidligere i november.

Norge bør hjelpe europeiske naboer som lider. Samtidig er det vanskelig å gi bort virkelig store penger uten å føle ansvar for hvordan de brukes.

En relativt omfattende diskusjon har oppstått i Norge og i utlandet knyttet til de enorme inntektsstrømmer som krigen i Ukraina og krisen i det europeiske energimarkedet skaper.

Utgangssituasjonen er enkelt sagt at et allerede forgjeldet Europa har mistet tilgangen til rimelig gass og betaler skyhøye priser for den energien landene kan få tak i. Norge er den viktigste enkeltleverandør, et allerede styrtrikt land som nå får en ekstremt kraftig økning i inntektene.