Makt er ikke så moro som folk skal ha det til

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum hadde med sin elskede pickup truck under regjeringssonderingene i Hurdal i september 2021. Vis mer

Bare spør Taliban. Og Senterpartiet.

Publisert: 12.08.2023

For en tid den var, sommeren 2021! Særlig august. De fine sensommerdagene.

De kom dundrende inn fra dalstrøk og høyland i pickups. Det var et angrep fra distriktene for å overta selve hovedstaden. Eller to hovedsteder. For det skjedde i to ganske ulike land samtidig.