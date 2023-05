Kampen om historien

I Moskva roses måten Norge hedrer sovjetisk innsats under andre verdenskrig. Slik misbrukes Norge i Putin-regimets forsvar for overfallet på Ukraina.

09.05.2023 07:39

I Russland er datoen 9. mai identisk med markering av seieren over Nazi-Tyskland. Også i Norge er det tradisjon for å gjøre ære på minnesmerkene over sovjetborgere som den gang mistet livet på norsk jord.

Det er minnesmerker det de siste ti årene er blitt stadig flere av. Alle på russisk initiativ. Nå problematiseres denne offensive russiske minnepolitikken.