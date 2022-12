Humorkrisen er total

De sier «fitte» og de utroligste ting om ekser og okser. Likevel er det noen som nekter å le.

Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne sprenger grenser.

Halvor Hegtun Kommentator

7 minutter siden

«Humoren må komme naturlig. Det nytter ikke å gå rundt og pønske på at nå må jeg få inn det og det for at det skal bli morsomt», sa kong Harald helt uten å være i nærheten av å trekke på smilebåndet.

Det var i 2017. Kongen nærmet seg 80, og jeg skulle få intervjue ham om humorens plass i kongegjerningen. Møtet på slottet ble på ingen måte så muntert og løssluppent som jeg nok hadde håpet, for kongen hadde skjønt det: