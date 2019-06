Bratislava

Nylig heiet USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton på det såkalte brexit. Britene måtte ut av EU for å bli en sterk og uavhengig nasjon, ifølge en av president Donald Trumps nærmeste. Mest interessant her er at USA for første gang har en administrasjon som ønsker at den europeiske integrasjonen skal reverseres.